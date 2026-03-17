Шойгу объявил всю территорию России опасной

Опубликовано: 17.03.2026 15:21 , Обновлено: 17.03.2026

Госсекретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что если раньше Урал был недосягаем для украинских ракет и беспилотников, то теперь это не так.

По итогам четырехлетней войны, по словам Сергея Шойгу, все изменилось в куда худшую сторону. “Еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы”, – признал секретарь Совбеза РФ (цитата по ТАСС).

“Динамика развития средств поражения [Украины], в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности”, - признал Шойгу.

Тем не менее экс-глава Минобороны РФ признал, что первоочередными целями ВСУ на территории России стали объекты военного назначения, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.