В российском Орске прорвало дамбу. Более 2500 человек эвакуированы

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Опубликовано: 06.04.2024 11:19 , Обновлено: 06.04.2024

В пятницу вечером, 5 апреля, в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу, которая защищала один из районов города от разлива реки. С места ЧП эвакуировано более 2500 человек, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Инцидент случился из-за разлива реки Урал. Вследствие таяния снега в Оренбургской области уровень воды стал резко подниматься, что привело к сильным паводкам. Известно, что изначально на дамбе обнаружили две протечки. Одну из них сразу засыпали, а для второй направили машины с необходимым материалом, пишет газета “Известия”.

“В Оренбуржье остаются подтопленными 659 домов и 5062 придворовых участка. Эвакуировано 2797 человек, из них 636 — дети. В пунктах временного размещения находятся 185 человек”, — сообщили в пресс-службе МЧС России.

[info_b]Орск — город в Оренбургской области России с населением около 200 тысяч человек. Расположен примерно в 300 километрах к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекают река Урал и впадающая в неё река Орь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Бресте 5 апреля 53-летний водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. На момент происшествия в салоне находилось 7 пассажиров. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставили двух человек — мужчину 1934 года рождения и несовершеннолетнюю девочку.

В Бресте опрокинулась маршрутка с 7 пассажирами. Несовершеннолетнюю девочку забрали в больницу