В Бресте опрокинулась маршрутка с 7 пассажирами. Несовершеннолетнюю девочку забрали в больницу

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Опубликовано: 05.04.2024 12:36 , Обновлено: 05.04.2024

В пятницу утром, 5 апреля, 53-летний водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. На момент происшествия в салоне находилось 7 пассажиров.

По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставили двух человек — мужчину 1934 года рождения и несовершеннолетнюю девочку.

“На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются”, — рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Ранее писал, что в соцсетях УГАИ УВД Мингорисполкома показали видео с аварией, которая случилась 3 апреля в Минске. Водитель маршрутного такси пренебрёг правилами дорожного движения, тем самым спровоцировав аварию с участием четырёх автомобилей.

ГАИ опубликовала видео с аварией в Минске, где столкнулись сразу 4 автомобиля