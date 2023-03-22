В российском Карабаново запустили «Сармат» на Вашингтон. Смотрите, как это было

🎥 Видео

Опубликовано: 22.03.2023 09:31 , Обновлено: 22.03.2023

В российском городе Карабаново Владимирской области местный житель запустил «ракету Сармат», которая, по его мнению, должна долететь до американской столице Вашингтон. В Сети появилось видео.

«Пять, четыре, три, два, один. Пуск на Вашингтон”, — сказал мужчина в ролике. А после запустил самодельный «Сармат», почти как китайский фонарик. Серьезно это было или нет, можно только догадываться.

А кто-то наложил «эпичный» звук на полет «ракеты».

В сети тут же начали шутить, что «судя по скорости полета, у нас с вами есть где-то с недельку спокойной жизни». Или: «Через месяц нам “хана”, если конечно ветер будет дуть в правильную сторону», «все США были в шоке, когда увидели это…», «время Америке одуматься — пока не долетит, видимо». Кто-то написал: «Теперь главное от смеха не упасть со стула».

Ранее Телеграф сообщал, что в начале марта на улицах Гомеля заметили необычный автомобиль ВАЗ-2109. На крыше автомобиля был установлен макет российской ядерной межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат” с надписью “На Вашингтон”. Оказалось, что необычную «девятку» сконструировал активист российского ультраправого политического объединения «Национально-освободительное движение» Равиль Гарифуллин.

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