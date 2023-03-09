Россияне привезли в Гомель агитационный "сарматомобиль" с ракетой на крыше

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Опубликовано: 09.03.2023 12:42 , Обновлено: 09.03.2023

В среду, 8 марта, на улицах Гомеля заметили необычный автомобиль ВАЗ-2109. На крыше автомобиля был установлен макет российской ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с надписью "На Вашингтон".

Оказалось, что необычную “девятку” сконструировал активист российского ультраправого политического объединения “Национально-освободительное движение” Равиль Гарифуллин. Он выкладывает короткие видео в своих соцсетях.

Активист устроил на своем авто “патриотический автопробег”, стартовав из Казани. В декабре агитационный “сармат-мобиль” засветился в Москве, где его несколько раз останавливали сотрудники ДПС и выписывали протоколы за “несогласованную конструкцию автомобиля”.

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Владелец “сармат-мобиля” рассказал, что в Беларусь он прибыл, чтобы «проехаться по городам воинской славы», где воевал его дед. Прибыв в Беларусь, он несколько модифицировал свое авто: заменил портрет Владимира Путина на заднем стекле на портрет Александра Лукашенко в знак поддержки его политики, проводимой как в стране, так и в мире.

Пока неизвестно, как на “конструктивные особенности” агитационного автомобиля российского активиста отреагировали белорусские дорожные инспекторы.

Сам Гарифуллин заявил, что реакция белорусов на “сармат-мобиль” на дорогах “доброжелательная”.