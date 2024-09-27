В российской Махачкале произошел взрыв на АЗС - известно о 9 погибших

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Опубликовано: 27.09.2024 19:43 , Обновлено: 27.09.2024

В пригороде Махачкалы в российском Дагестане 27 сентября произошел взрыв на автозаправочной станции (АЗС). Известно о девяти погибших.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МВД РФ, девять человек пострадали. По данным МЧС, площадь пожара после взрыва составила 500 кв. м. “Здание АЗС разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 кв. м. Повреждены две легковушки и грузовик”, - сказано в сообщении ведомства, передал ТАСС.

Telegram-канал Shot сообщил об 11 пострадавших, в том числе одного ребенка. По информации источника, взрыв произошел из-за возгорания бензина. Кто виноват из людей, пока неизвестно. По данным Shot, один из погибших - ребенок. В Telegram-канале рассказали, что первый взрыв на АЗС прогремел около 17:50, второй - примерно через 20 минут. Эпицентр взрыва - в здании АЗС, где были магазин и кофейня.

Взрыв повредил здания молебной и столовой, из последней спасли 14 человек. Как написал Telegram-канал Mash, под завалами разрушенной АЗС могут оставаться люди, на месте работают спасатели. Источник подтвердил информацию о пяти погибших и 11 пострадавших (одного из них сбила машина рядом).

По информации Mash, взорвался газовый баллон в кафе. Пожарные продолжают ликвидировать огонь, есть риск третьего взрыва.

[obnovleno_b]В 20:42 Telegram-канал Shot сообщил, что число погибших в результате взрыва возросло до семи, тела достают из-под завалов. Пожар на АЗС, по информации источника, локализовали, количество пострадавших выросло до 15.

Позже Shot проинформировал о девяти погибших.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что в ночь на 21 сентября несколько беспилотников атаковали склады с боеприпасами сразу в двух российских регионах. Взрывы после падения дронов зафиксировали вблизи города Тихорецка в Краснодарском крае и в поселке Октябрьском Тверской области.

В России беспилотники подорвали два склада боеприпасов. Власти уже эвакуировали 1200 человек