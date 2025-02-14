В российской Анапе загорелся пансионат с волонтёрами — эвакуировали почти 30 человек

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Опубликовано: 14.02.2025 21:39 , Обновлено: 26.02.2025

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России сообщили о возгорании в пансионате, расположенном в станице Благовещенской (входит в состав Анапы). По предварительной информации, пожар охватил несколько зданий на площади 1,4 тыс. кв. м., в результате чего пришлось эвакуировать 26 человек.

В спасательном ведомстве сообщили, что огнём были охвачены корпуса для проживания и столовая. По данным МЧС, пострадавших нет. На месте работали 79 специалистов и 25 единиц техники. Поздно вечером, в 21:06, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил, что возгорание ликвидировали.

По данным Telegram-канала Shot, горел пансионат «Зенит», где находились волонтёры, которые очищают Бугазскую косу от мазута. По предварительной информации, причиной могло стать неосторожное обращение с огнём, однако волонтёры не исключают версию поджога.

Ранее Telegraf.news писал, что в декабре в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной ЧП стало крушение в Керченском проливе двух танкеров, что привело к масштабному разливу нефти на берег. По данным местных Telegram-каналов, чуть позже поступил сигнал бедствия с ещё одного судна. На нём также перевозились нефтепродукты.

В российской Анапе ввели режим ЧС в районе затонувших танкеров с нефтью