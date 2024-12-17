В Москве подорвали российского военачальника и его помощника

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Опубликовано: 17.12.2024 09:53 , Обновлено: 17.12.2024

Утром во вторник, 17 декабря, у подъезда жилой многоэтажки на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Его жертвами стали два российских военных - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

По данным Следственного комитета России, сработавшее взрывное устройство было заложено неизвестными лицами в электросамокат, припаркованный у подъезда. Когда мужчины выходили из подъезда, устройство сдетонировало. Других подробностей о характере взрывчатки и способе детонации следствие пока не раскрывает.

“На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления”, -пояснили в ведомстве.

По факту убийства двух военнослужащих следственное управление СК РФ по Москве уже возбудило уголовное дело.

По данным российских Telegram-каналов, взрыв произошёл около 6:00, когда за Кирилловым приехала служебная машина. По данным Mash, взрывной волной и осколками оказались также повреждены окна дома напротив и два автомобиля.

В Сети появились фотографии с места ЧП, на которых показаны как повреждения зданий и служебного авто, так и обломки, предположительно, того самого самоката, в который неизвестные заложили взрывное устройство. Некоторые каналы также обнародовали фото с телами погибших (мы их не публикуем по морально-этическим соображениям).

















Что известно о погибшем военачальнике?

Погибший генерал-лейтенант Кириллов известен своими обвинениями в адрес властей США за “создание американских биолабораторий” в Украине, а также обвинениями Киева в “провокациях на фронте” с применением химического оружия и изготовлении “грязной бомбы”.

Примечательно, что буквально накануне Служба безопасности Украины сообщила о возбуждении против Кириллова уголовного дела, обвинив его в разрешении и выдаче приказов на использование химического оружия против украинских военных, сообщило украинское интернет-издание “Страна”. Согласно информации СБУ, по приказу Кириллова с начала боевых действий в Украине было зафиксировано более 4,8 тыс. случаев применения химических боеприпасов.