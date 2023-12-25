Навального нашли в зоне вечной мерзлоты

Опубликовано: 25.12.2023 21:02 , Обновлено: 25.12.2023

В России соратники заключённого оппозиционного политика Алексея Навального 25 декабря сообщили, что нашли его в колонии строгого режима №3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Адвокат уже смог увидеться с Алексеем Навальным. По его словам, с оппозиционным политиком “все в порядке”.

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Российские СМИ сообщили, что “Полярный волк” - одна из самых строгих колоний в России, находится за полярным кругом в зоне вечной мерзлоты.

Соратник Навального Иван Жданов заявил, что “условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты”.

“Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom”, — уточнил коллега Навального.

Соратники заключённого политика уверены, что Навального перевели в столь отдаленные и сложные места с целью ещё больше изолировать и не дать общаться с адвокатами и близкими. К нему перестали допускать адвокатов ещё 6 декабря.

[info_b]2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года и 6 месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима «по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду».

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального ещё к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима «по обвинениям в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете».[/info_b]

В российской колонии пропал Навальный? Что сказали в Кремле