В России заявили о прорыве украинской обороны

Опубликовано: 15.02.2023 10:04 , Обновлено: 15.02.2023

В Министерстве обороны РФ утверждают, что российские войска прорвали оборону украинцев в Луганской области.

«В ходе наступления… украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей», — сказано в сообщении.

Минобороны похвалилось, что «даже более укрепленная вторая полоса обороны противника не смогла сдержать прорыв русских войск».

В какой части Луганской области это произошло, не уточняется.

Тем временем Украина сообщает об усилении российских обстрелов вдоль линии фронта, а официальные лица называют ситуацию «сложной».

В сводке Генштаба ВСУ на утро 15 февраля сказано, что украинцы «отразили атаки россиян в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области».

При этом в Донецкой области идет «мясорубка» и «тяжелейшие бои». Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал информацию об окружении российскими войсками Бахмута «чепухой».