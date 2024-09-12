В России заявили о попытке прорыва ВСУ на новом участке в Курской области. Что известно?

Опубликовано: 12.09.2024 08:18 , Обновлено: 12.09.2024

Российские промосковские каналы сообщили, что ВСУ предприняли попытку прорыва на новом участке в Курской области. По их информации, в ответ на контрнаступление армии РФ в Глушковском районе украинские военные попытались прорваться уже в другом месте, на новом участке границы. Власти Киева, в свою очередь, информацию об этом не прокомментировали.

Несколько Telegram-каналов сообщили о заходе или попытке захода украинской части в приграничную деревню Медвежье, некоторые писали об атаке и в другом месте, в десяти километрах западнее, у населённого пункта Новый Путь, передала русская служба BBC. Там добавили, что “составить представление о масштабах и результатах этих атак пока невозможно”, поскольку украинские источники молчат.

Российские части, по сообщениям с обеих сторон, в последние два дня вели контрнаступление на востоке Глушковского района, на линии сёл Снагость и Апанасовка. Попытку же прорваться в новом месте, если верить российским каналам, украинцы предприняли на юге района, и в случае успеха могли бы выйти в тыл россиянам, наступающим на востоке.

По информации украинского издания «Громадське» со ссылкой на собеседников в ВСУ, войска РФ действительно ведут активное контрнаступление в Курской области. По словам одного из источников, россияне пошли в наступление с нескольких флангов, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл части украинских подразделений в селе Снагость.

Несколько российских военных блогеров также сообщили о российском контрнаступлении. Один из них утверждает, что за последние два дня было «освобождено» от 9 до 10 деревень. Другой Telegram-канал сообщил о продвижении в районе шести деревень, передало издание Briefly.

[info_b] Минобороны РФ косвенно подтвердило, что российские войска наступают. В ежедневной сводке за 11 сентября ведомство заявило о контратаках ВСУ в деревне Апанасовка южнее Снагости. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам Джо Байдена, его администрация “сейчас занимается” вопросом разрешения для Украины бить ракетами вглубь России. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин завил, что Россия в ответ на применение Киевом дальнобойного оружия по российской территории “будет вынуждена использовать более мощное и разрушительное оружие”.

Байден рассказал о возможности разрешить Украине бить ракетами вглубь России. Что ответили в Москве?