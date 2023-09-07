"Впервые" — В России обвинили ВСУ в атаке на Волгоградскую область

Опубликовано: 07.09.2023 17:30 , Обновлено: 07.09.2023

В российских телеграм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины "впервые атаковали Волгоградскую область (РФ) беспилотником".

Например, такое сообщение опубликовали 7 сентября в телеграм-канале Mash.

“По нашей информации, целью была военная часть в Городищенском районе”, — отметили там.

В тг-канале утверждают, что беспилотник якобы “перехватили за несколько километров до цели”. А «разрушений и пострадавших нет».

Ни фото, ни видео с места событий Mash не предоставил.

Ранее Телеграф писал, что в ночь на 7 сентября в небе над российским городом Ростов-на-Дону средствами ПВО были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Согласно заявлению губернатора Василия Голубева, один дрон упал за городом без всяких последствий на земле, а вот второй сбить удалось лишь в самом центре Ростова.

В результате сбитый беспилотник рухнул на одно из припаркованных в жилом квартале авто. Последовавший за этим взрыв можно было наблюдать из соседних кварталов.

«По-любому не ракета!» — Взрыв беспилотника в российском Ростове-на-Дону попал на видео