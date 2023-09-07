"Впервые" — В России обвинили ВСУ в атаке на Волгоградскую область
В российских телеграм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины "впервые атаковали Волгоградскую область (РФ) беспилотником".
Например, такое сообщение опубликовали 7 сентября в телеграм-канале Mash.
“По нашей информации, целью была военная часть в Городищенском районе”, — отметили там.
В тг-канале утверждают, что беспилотник якобы “перехватили за несколько километров до цели”. А «разрушений и пострадавших нет».
Ни фото, ни видео с места событий Mash не предоставил.
Ранее Телеграф писал, что в ночь на 7 сентября в небе над российским городом Ростов-на-Дону средствами ПВО были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Согласно заявлению губернатора Василия Голубева, один дрон упал за городом без всяких последствий на земле, а вот второй сбить удалось лишь в самом центре Ростова.
В результате сбитый беспилотник рухнул на одно из припаркованных в жилом квартале авто. Последовавший за этим взрыв можно было наблюдать из соседних кварталов.
«По-любому не ракета!» — Взрыв беспилотника в российском Ростове-на-Дону попал на видео