«По-любому не ракета!» - Взрыв беспилотника в российском Ростове-на-Дону попал на видео

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Опубликовано: 07.09.2023 09:42 , Обновлено: 07.09.2023

В ночь на 7 сентября в небе над российским городом Ростов-на-Дону средствами ПВО были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Согласно заявлению губернатора Василия Голубева, один дрон упал за городом без всяких последствий на земле, а вот второй сбить удалось лишь в самом центре Ростова. В результате сбитый беспилотник рухнул на одно из припаркованных в жилом квартале авто. Последовавший за этим взрыв можно было наблюдать из соседних кварталов.

По данным местной администрации, система ПВО сработала в Ростове около 03:00. Многих горожан глубокой ночью разбудили громкие звуки.

Местные жители сняли момент падения беспилотника и последовавшего за этим мощного взрыва на камеры телефонов. Некоторые изначально восприняли громкие звуки, которые предшествовали взрыву (вероятно, звуки работы ПВО), за взрыв газового баллона. Однако, увиденные далее кадры развеяли их сомнения.

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“Да, газовый баллончик! Всё, отставить тревогу. Идите спите. По-любому не ракета,” - с сарказмом прокомментировал увиденное автор видео.

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Губернатор Голубев утром сообщил, что в результате падения дрона было повреждено несколько легковых автомобилей, один человек пострадал, но от госпитализации отказался. В настоящее время следователи продолжают проверку на месте ЧП.

Российские СМИ также сообщили о том, что в нескольких зданиях, расположенных рядом с местом падения беспилотника, выбиты оконные стекла.

В Министерстве обороны России ЧП в Ростове-на-Дону назвали “террористической атакой” и возложили ответственность за неё на Украину. По данным ведомства, аналогичные “попытки киевского режима совершить террористическую атаку” в ночь на 7 сентября также зафиксированы в Московской и Брянской областях. Официальные лица в Украине эти инциденты пока не комментировали.

В первом случае беспилотник сбили над Раменским районом Подмосковья . По данным телеграм-канала Shot, в результате падения обломков беспилотника выбило окна в пяти квартирах многоэтажного жилого дома и в здании детской музыкальной школы, а также повреждены четыре автомобиля. Фото и видео последствий опубликовал телеграм-канал Baza.

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Что касается Брянской области , то там утром 7 сентября сбили сразу два беспилотника. По данным местной администрации, обошлось без пострадавших. Обломки сбитых дронов частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, пострадала также привокзальная площадь и несколько автомобилей.