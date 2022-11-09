В России запретили украинскую народную песню. Исчезла с "Яндекс.Музыки"

Опубликовано: 09.11.2022 15:06 , Обновлено: 15.11.2024

Пользователи «Яндекс.Музыки» заметили, что из базы песен сервиса пропала украинская народная песня «Червона калина» в исполнении украинского хора. А ещё аранжировка в исполнении лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка.

Издание Baza сообщило, что песня «Ой у лузі червона калина» сначала исчезла в исполнении украинского народного хора имени Григория Веревки. Затем уже пользователи не смогли послушать и лидера Бумбокса, который сделал очень популярную аранжировку в современном стиле.

Техническая поддержка «Яндекс.Музыки» признала факт удаления композиции, объяснив это требованием Роскомнадзора. Тот, оказывается, «направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этому треку».

Ранее Телеграф сообщил, что в Бахчисарае в Крыму суд, подконтрольный властям России, дал штрафы и сутки шестерым участникам свадьбы за то, что они включили украинскую песню «Ой, у лузи червона калина». Там ее назвали «боевой песней украинских националистов».

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