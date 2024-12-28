В России зафиксировали рекордный за 13 лет рост цен на бензин. Что случилось?

Опубликовано: 28.12.2024 08:39 , Обновлено: 28.12.2024

Данные статистического ведомства России (Росстат) свидетельствуют, что россияне столкнулись в 2024 году с самым серьезным ростом цен на топливо за последние 13 лет. Во многом это произошло из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ.

В результате, в первой половине года производство топлива в России обвалилось более чем на 10%. И как следствие, по данным Росстата, с начала года по 23 декабря бензин в соседней с Беларусью России подорожал на 11%, до 60,57 российского рубля в среднем за литр. А на Дальнем Востоке РФ цены на топливо и вовсе добрались до 70-74 российских рублей.

Согласно прогнозу, по итогам 2024 года рост цен на бензин в России станет самым сильным с 2011 года. При этом впервые за 6 лет в РФ рост цен на топливо превысит инфляцию, что необычно.

Официальная Москва всегда старалась сдержать цены на топливо в пределах общей инфляции, чтобы избежать раскручивания спирали роста цен. Так как «стоимость топлива закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя», написал аналитик Freedom Finance Владимир Чернов.

Ранее Telegraf.news писал, что ОАО “Гомельтранснефть Дружба”, которое занимается перекачкой в том числе российской нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, 21 декабря сообщило о возобновлении поставок нефти, приостановленных несколькими днями ранее.

«Гомельтранснефть Дружба» отчиталась о возобновлении прокачки российской нефти