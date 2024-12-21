"Гомельтранснефть Дружба" отчиталась о возобновлении прокачки российской нефти

Опубликовано: 21.12.2024 16:55 , Обновлено: 21.12.2024

ОАО "Гомельтранснефть Дружба", которое занимается перекачкой в том числе российской нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, 21 декабря сообщило о возобновлении поставок нефти, приостановленных несколькими днями ранее.

Согласно информации госагентства БЕЛТА, которое сослалось на представителей “Гомельтранснефть Дружбы”, поступление нефти возобновили и сегодня предприятие “работает в штатном режиме”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне в концерне “Белнефтехим” подтвердили, что прокачку нефти по трубопроводу “Дружба” приостановили. Агентство Reuters, ссылаясь на три своих неназванных источника в отрасли, сообщило, что это произошло ещё 19 декабря из-за неких технических проблем, которые возникли на насосной станции Унеча, одной из крупнейших в Центральной России станций, являющихся частью системы российской “Транснефти”.

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При этом в “Белнефтехиме” заявили, что в стране созданы “достаточные запасы” нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух белорусских НПЗ.