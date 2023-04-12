В России задержали 1200 Чебурашек-нелегалов

Опубликовано: 12.04.2023 14:17 , Обновлено: 12.04.2023

В России таможенники помешали «въехать» почти 1200 плюшевым Чебурашкам. На самом деле, их попытался нелегально провезти в страну гражданин Китая, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Как рассказали в ФТС, мужчина приехал в РФ на автобусе с необычным багажом из 7 мешков весом по 10 кг каждый. В них и находились Чебурашки-нелегалы.

Вот как они выглядят:

По его словам, он вез плюшевые игрушки для друга, который планировал их продавать.

Так как права на героя «Чебурашка» принадлежат «Союзмультфильму», правообладатель потребовал наказать мужчину.

Товар забрали, а гражданину Китая грозит штраф.

Ранее Телеграф писал, что в одном из общежитий российского города Омск унитазы поставили на кухне. СМИ опубликовали фотографии и выяснили, почему так произошло.

В России начали ставить унитазы на кухнях