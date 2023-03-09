В России начали ставить унитазы на кухнях

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Опубликовано: 09.03.2023 16:29 , Обновлено: 09.03.2023

В одном из общежитий российского города Омск унитазы поставили на кухне. СМИ опубликовали фотографии и выяснили, почему так произошло.

Дело в том, что жильцы еще летом 2022 года пожаловались на трещину в здании.

И вот, наконец-то, в марте стало известно, что рабочие разобрали стену с дефектом. Правда, при этом они обнажили санузлы и душевые.

Фото: t.me/mash_siberia

К слову, самих жителей общаги выселять не стали, поэтому просто перенесли унитазы на общую кухню.

Как это выглядит, показали в телеграм-канале Mash Siberia:

Кстати, в минских домах тоже были квартиры, в которых унитазы стояли на кухне. А именно — в двухэтажной сталинке в переулке Минина, 6. Об этом СМИ писали еще в 2018 году. Как там дела обстоят сейчас — неизвестно.

Фото: Комсомольская правда