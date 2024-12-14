В России заблокировали Viber. Что случилось?

Опубликовано: 14.12.2024 09:29 , Обновлено: 14.12.2024

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) заблокировала доступ к мессенджеру Viber. По словам представителей ведомства, это произошло из-за "нарушения требований законодательства", к которым отнесли потенциальные "террористические и экстремистские угрозы".

Накануне вечером Роскомнадзор сообщил, что доступ к Viber “ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации”. Проще говоря, в ведомстве утверждают, что владельцы мессенджера не выполняли то, что было необходимо для предотвращения использования Viber в “террористических и экстремистских целях”.

По мнению Роскомнадзора, речь также идёт о “вербовке граждан” для совершения этих самых целей, “продаже наркотиков” и “размещении противоправной информации”. Что нужно сделать владельцам мессенджера, чтобы Viber разблокировали, и вообще, возможно ли это, в ведомстве не уточнили.

[info_b]По данным Mediascope за ноябрь, Viber находится на третьем месте по популярности в России, уступая WhatsApp (запрещён в РФ) и Telegram. Его ежемесячно используют 26% населения страны, передало ТАСС.[/info_b]

Депутат Госдумы от Пермского края России Антон Немкин, в свою очередь, заявил, что Viber часто использовался мошенниками, поскольку тот «позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности».

“Распространение запрещённого контента там не регулируется — Viber неоднократно штрафовался российскими судами за отказ удалить противоправную информацию. Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 миллионов рублей, они до сих пор не оплачены», — заявил Немкин. Владельцы мессенджера, в свою очередь, сложившуюся ситуацию пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord. Причиной такого решения стало “нарушение требований российского законодательства», среди которых — публикация детского порно, призывы к терроризму, пропаганда наркотиков и многое другое. К слову, ранее пользователи из РФ начали массово жаловаться на сбои в работе платформы: мессенджер не работал у них как с браузера, так и с приложения.

В России заблокировали Discord. За что оштрафовали на 9,5 миллионов рублей?