В России заблокировали Discord. За что оштрафовали на 9,5 миллионов рублей?

Опубликовано: 08.10.2024 19:58 , Обновлено: 08.10.2024

Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord. Причиной такого решения стало "нарушение требований российского законодательства», среди которых — публикация детского порно, призывы к терроризму, пропаганда наркотиков и многое другое. К слову, ранее пользователи из РФ начали массово жаловаться на сбои в работе платформы: мессенджер не работал у них как с браузера, так и с приложения.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что подобные меры необходимы «для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков». Кроме того, блокировка объясняется «размещением противоправной информации», передала российская служба телеканала BBC.

[info_b]Discord — бесплатная платформа для голосового, видео- и текстового общения, которая особенно популярна у геймеров и в корпоративной среде IT. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению.[/info_b]

За что оштрафовали на 9,5 миллионов рублей?

К слову, проблемы в работе мессенджера в России наблюдались уже с середины сентября. В конце месяца газета «Коммерсант» писала, что работу Discord могут заблокировать в РФ «в ближайшие дни» из-за нарушения законодательства. Дело в том, что в июле 2023 года суд оштрафовал Discord на 6 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации. Речь идёт об 11 порнографических видео с участием несовершеннолетних.

А неделю назад, 30 сентября, Таганский суд Москвы оштрафовал Discord ещё раз, уже на 3,5 миллиона рублей за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Как уточнял Telegram-канал Mash, в Discord отказались удалять запрещённую информацию об ЛГБТ и педофилии.

1 октября Роскомнадзор сообщил, что потребовал от платформы удалить 947 противоправных материалов, которые содержали в том числе детское порно, призывы к экстремизму, самоубийству, пропаганду ЛГБТ и наркотиков. В Discord этого не сделали, мессенджер заблокировали.

Ранее Telegraf.news писал, что россияне начали массово сообщать о сбое в работе YouTube. По сообщениям пользователей, у части населения видеохостинг перестал загружаться как на телефоне, так и на компьютере. При этом проблемы оказались глобальнее, чем это было неделю назад, когда скорость воспроизведения снизилась в разы.

YouTube в РФ — всё? Россияне начали массово сообщать о проблемах со входом