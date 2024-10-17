В России выпустили куклу в образе белорусской космонавтки Марины Василевской

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Опубликовано: 17.10.2024 08:28 , Обновлено: 17.10.2024

Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что кировская фабрика игрушек "Весна" выпустила куклу в честь первой белорусской космонавтки Марины Василевской. Серия лимитирована, сколько таких поступит в продажу, неизвестно.

Татьяна Буцкая отметила, что кировская фабрика “Весна” работает с 1944 года, а специальный тираж новых кукол ожидаемо получил название “Марина”. По словам члена Госдумы, игрушку подарят самой Василевской и президенту Республики Александру Лукашенко.

Напомним, 34-летняя Марина Василевская стала первой космонавткой в истории суверенной Беларуси. Её отобрали в состав основного экипажа 21-й экспедиции на МКС под руководством космонавта «Роскосмоса», уроженца Беларуси Олега Новицкого. Позднее Лукашенко заявил, что полёт Василевской вывел нашу страну “на новый уровень участия в космических программах”. За это он вручил женщине медаль Героя Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что космос – это не только бескрайние просторы, звёздная пыль и романтика неизведанного. Это ещё и высокотехнологичная отрасль, требующая от специалистов высочайшего уровня подготовки, крепких нервов и готовности к риску. В связи с этим возникает вопрос: сколько же зарабатывают те, кто отваживается покинуть Землю и отправиться к звёздам?

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