В России в Белгороде после взрывов пропал свет

🎥 Видео

Опубликовано: 14.10.2022 21:16 , Обновлено: 14.10.2022

Жители российского Белгорода, областного центра на границе с Украиной, сообщили о взрывах, пожаре на ТЭЦ и, как следствие, пропавшем в городе свете. По некоторым данным, свет пропал всё-таки не во всем городе.

На одном из видео виден пожар на Белгородской ТЭЦ “Луч”. А на другом видео - взрыв на подстанции.

https://twitter.com/666_mancer/status/1580972132263428097?s=20&t=py83cyPX9Tx5sXpWZIcHdA

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на электроподстанции мощностью 110 кВт после обстреле города, из-за чего начался пожар.

“Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания”, - отчитался он в своем тг-канале.

https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1580980430647349249?s=20&t=py83cyPX9Tx5sXpWZIcHdA

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https://twitter.com/AlexSweden85/status/1580979760334721024?s=20&t=py83cyPX9Tx5sXpWZIcHdA

В Украине не подтверждают обстрелы ВСУ российской территорий. Киевские власти в ответ в основном советуют россиянам не курить в неположенных местах. А ещё не использовать некачественные ракеты, которые после запуска российскими военными падают на российские же города.

Ещё надавно Россия нанесла удары по тепло- и электро-инфраструктуре Украины. А на российском ТВ даже звучали требования “погрузить во мрак” всю Украину.

Ранее Телеграф сообщил, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 13 октября заявил, что ВСУ обстреляли Белгород. СМИ сообщают, что часть ракеты после работы систем ПВО упала на многоэтажный дом. Тем временем местные жители пишут о неудачном пуске ракет российскими войсками в сторону Харькова. Собрали фото и видео.

В Белгороде снаряд попал в многоэтажку — «Ракета! Ракета, блин!»