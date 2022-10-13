В Белгороде снаряд попал в многоэтажку — «Ракета! Ракета, блин!»

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Опубликовано: 13.10.2022 13:07 , Обновлено: 13.10.2022

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 13 октября заявил, что ВСУ обстреляли Белгород. СМИ сообщают, что часть ракеты после работы систем ПВО упала на многоэтажный дом. Тем временем местные жители пишут о неудачном пуске ракет российскими войсками в сторону Харькова. Собрали фото и видео..

«ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. Мэр города Антон Иванов и все оперативные службы находятся на месте», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Тем временем в соцсетях опубликовали фото и видео с места событий. На одном из них мужчина видит произошедшее из машины и говорит: «Ракета! Ракета! Блин, там дом обрушился».

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Также появилось видео падения, предположительно, обломков ракеты на жилой дом в Белгороде:

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1580499280842100736

Кроме того, часть снаряда попала на территорию лицея:

Ранее Телеграф писал, что в городе Шебекино Белгородской области обстреляли электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он обвинил в произошедшем Вооруженные силы Украины. По его словам, из-за высокоточного удара никто не пострадал, но две тысячи россиян остались без света.

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Белгородской области — Гладков