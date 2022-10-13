В Белгороде снаряд попал в многоэтажку — «Ракета! Ракета, блин!»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 13 октября заявил, что ВСУ обстреляли Белгород. СМИ сообщают, что часть ракеты после работы систем ПВО упала на многоэтажный дом. Тем временем местные жители пишут о неудачном пуске ракет российскими войсками в сторону Харькова. Собрали фото и видео..
«ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. Мэр города Антон Иванов и все оперативные службы находятся на месте», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Тем временем в соцсетях опубликовали фото и видео с места событий. На одном из них мужчина видит произошедшее из машины и говорит: «Ракета! Ракета! Блин, там дом обрушился».
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Также появилось видео падения, предположительно, обломков ракеты на жилой дом в Белгороде:
https://twitter.com/TpyxaNews/status/1580499280842100736
Кроме того, часть снаряда попала на территорию лицея:
Ранее Телеграф писал, что в городе Шебекино Белгородской области обстреляли электроподстанцию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он обвинил в произошедшем Вооруженные силы Украины. По его словам, из-за высокоточного удара никто не пострадал, но две тысячи россиян остались без света.
ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Белгородской области — Гладков