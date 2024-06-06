В России у белорусского трамвая отказали тормоза - пассажиры на ходу вылетали из салона

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Опубликовано: 06.06.2024 14:04 , Обновлено: 06.06.2024

В российском Кемерово утром 6 июня произошла серьёзная авария с участием двух трамваев, в результате которой пострадало больше 100 человек, один человек погиб. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что у одного из трамваев, белорусского производства, отказали тормоза, из-за чего он на огромной скорости влетел в другой трамвай, стоявший на остановке.

На одном из крутых поворотов из салона трамвая вылетели два пассажира. Этот момент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда» с места ЧП, видно, что столкновение трамваев было столь сильным, что от удара в салоне выгнуло перила и снесло с петель двери.

По данным РИА “Новости”, в результате ДТП пострадали 108 человек, в том числе семеро детей, один из пассажиров скончался в больнице. Всего в больницы обратилось более 90 человек, 18 из которых пришлось госпитализировать. Двое пока остаютсяв тяжелом состоянии в реанимации.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозной системы в трамвае белорусского производства. Однако, как заявил в комментарии Telegram-каналу Shot заместитель главы российского Минтранса Валентин Иванов, точную причину предстоит ещё выяснить следователям. Он отметил, что в подобных инцидентах нельзя исключать ни “отказ технических средств”, ни человеческую ошибку.

По данным Telegram-канала Mash, за рулём трамвая была 23-летняя девушка, которая работает на составе с ноября прошлого года. Сама она получила перелом ноги в ДТП. По её мнению, в произошедшем может быть виновата неисправная тормозная система. О “запахе горелых тормозов” в салоне, который якобы чувствовался перед аварией, сообщил и один из пассажиров трамвая.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее Telegraf.news рассказывал о другом происшествии с трамваем белорусского производства в России. В ноябре прошлого года в Самаре трамвай загорелся прямо на ходу и с пассажирами на борту.

В России на ходу загорелся белорусский трамвай, поставленный в Самару летом