В России снова стрельба в учебном заведении. 4 пострадавших

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Опубликовано: 11.02.2026 14:36 , Обновлено: 11.02.2026

В индустриальном техникуме российского города Анапа произошла стрельба. Местные СМИ сообщили о четырех раненых и госпитализированных. Сам нападавший был задержан.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

По словам очевидцев, студентам техникума пришлось забаррикадироваться, услышав выстрелы. Учащиеся сообщили ТГ-каналу «База», что сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей. Студенты сразу же закрыли дверь и стали ждать, пока все не утихнет.

У задержанного, стрелявшего рядом с техникумом в Анапе, с собой была разгрузка с патронами. По предварительным данным, это молодой человек 2008 года рождения.

За последние дни в России прокатилась настоящая волна насилия в учебных заведениях. Только за первую декаду февраля произошло несколько атак с применением ножей, страйкбольного оружия и молотков, а также поджогов.

В Уфе девятиклассник гимназии №16 поджег петарду и открыл стрельбу из страйкбольного автомата.

В Красноярске восьмиклассница в школе №153 принесла самодельное зажигательное устройство («коктейль Молотова») и напала на сверстников с молотком. Было госпитализировано 5 детей.

В Кодинске семиклассница напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем.

В Нижнекамске в лицее №37 13-летний ученик взорвал петарды и ранил ножом уборщицу.

А в российском городе Уфа 15-летний подросток напал на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БашГМУ). Он выкрикивал националистические лозунги и ранил ножом несколько человек, в том числе одного ребенка. В ходе задержания он также смог ранить двух полицейских.

В России очередная резня в учебном заведении. Пострадали 6 человек