В России очередная резня в учебном заведении. Пострадали 6 человек

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Опубликовано: 07.02.2026 16:41 , Обновлено: 07.02.2026

В российском городе Уфа 15‑летний подросток напал на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БашГМУ). Он выкрикивал националистические лозунги и ранил ножом несколько человек, в том числе одного ребенка. В ходе задержания он также смог ранить двух полицейских.

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту нападения на студентов медицинского университета Уфы и двух полицейских. Нападавший был госпитализирован, так как получил ранения при задержании.

По данным российских СМИ, жертвами нападения несовершеннолетнего преступника в Уфе стали иностранные студенты. Всего, по данным Телеграм-канала «База», двух человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, ещё трёх — в состоянии средней тяжести. Ребёнка увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным «Базы», одному из студентов распылили газ из баллончика в глаза — он получил химический ожог. Кроме того, в результате нападения 17-летний учащийся получил порезы рук и шеи, ещё трое человек — ранения в живот и спину. Другому студенту нанесли около пяти колотых ран.

Резня произошла в корпусе общежития для иностранных студентов. Очевидцы рассказали, что преступник во время атаки взрывал петарды в здании и намеревался устроить поджог.

В то же время охранник кампуса пытался остановить ворвавшегося в общежитие нападавшего, но был ранен ножом в бедро и челюсть.

Российские учебные заведения зимой 2026 года накрыла настоящая волна насилия. Так, 3 февраля десятиклассник уфимской школы открыл огонь по учителю и ученикам из страйкбольного автомата. В этот же день в городе Кодинске Красноярского края 14-летняя ученица 7-го класса пыталась напасть на учителя химии, после чего ранила сверстницу.

А на следующий день, 4 февраля, в Красноярске восьмиклассница подожгла класс и напала на выбегающих учеников с молотком, в результате чего трое детей оказались в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами.