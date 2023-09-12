Российский самолет со 165 человеками экстренно сел в поле под Новосибирском. Что известно?

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Опубликовано: 12.09.2023 07:40 , Обновлено: 12.09.2023

Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Сочи - Омск, утром 12 сентября вынужден был совершить экстренную посадку прямо в поле недалеко от Новосибирска. По данным МЧС России, на борту находились 165 человек - 159 пассажиров (включая 23 ребенка) и 6 членов экипажа.

Согласно информации телеграм-канала Baza, самолет перед посадкой начал подавать сигнал тревоги. Изначально пилоты планировали посадить его в аэропорту Новосибирска, но не дотянули - вскоре Airbus A320 пропал с радаров, а через какое-то время стало известно, что пилотам удалось благополучно посадить борт прямо на грунт в сельской местности в районе села Каменки Новосибирской области.

По предварительным данным, пилотам удалось благополучно совершить экстренную посадку самолета - и сам борт остался цел, и жертв и пострадавших удалось избежать. Тем не менее, к месту аварийной посадки направили расчеты пожарно-спасательного гарнизона и медиков, которые провели первичный осмотр пассажиров. Далее пассажиров на автобусах пообещали отвезти в оперативно развернутые пункты временного размещения на территории Убинского района Новосибирской области.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже занялась выяснением обстоятельств ЧП. Официально его причины не называются, однако, ряд российских СМИ утверждает, что у самолёта отказала гидросистема.

На фотографиях, опубликованных телеграм-каналами с места экстренной посадки, заметны следы возгорания у крыла самолета.

Фото: телеграм-канал Baza

Телеграм-канал Mash также выяснил имена пилотов, которые смогли благополучно посадить самолёт с отказавшей гидросистемой в чистом поле - Сергей Белов и Эдуард Семёнов, выполнявший на рейсе функции второго пилота.

Журналисты телеграм-канала пояснили, что гидросистема на А320 помогает пилотам управлять рулями высоты и направления. В случае её отказа экипаж фактически теряет контроль над судном и вынуждены переходить на ручное управление огромным пассажирским лайнером. Именно так - в ручном режиме - пилотам удалось вовремя выпустить шасси и посадить борт в поле, пока в гидравлике оставалось давление, не допустив падения и жесткого столкновения с землей.

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