В России рухнул еще один вертолет Ми-8

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Опубликовано: 19.12.2022 11:54 , Обновлено: 19.12.2022

В Магаданской области 19 декабря РФ упал очередной вертолет Ми-8. В России назвали случившееся «аварийной посадкой».

По информации следователей, вертолет при «аварийной посадке» столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.

На опубликованных фото видно, что железная птица сильно пострадала.

На борту вертолета находились три члена экипажа. Пострадал один из них.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Напомним, всего три дня назад на аэродроме Улан-Удэ (Бурятия, Россия) при посадке упал и загорелся вертолет Ми-8. Он сгорел полностью, а все три человека из экипажа погибли.