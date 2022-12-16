В Бурятии сгорел вертолет Ми-8, погибли люди

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Опубликовано: 16.12.2022 12:49 , Обновлено: 16.12.2022

На аэродроме Улан-Удэ (Бурятия, Россия) при посадке упал и загорелся вертолет Ми-8. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, на борту был только экипаж из трех летчиков. Вертолет сгорел полностью, они погибли.

Причины произошедшего пока неизвестны. Есть вероятность, что произошел пожар в двигателе.

Цыденов заявил, что вертолет от авиазавода еще не передали заказчику и он не находился в эксплуатации.

Ранее стало известно, что в Приморском крае России рухнул истребитель МиГ-31. А в конце октября в городе Иркутск военный самолёт Су-30 упал на жилой двухэтажный дом.