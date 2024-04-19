В России разбился бомбардировщик Ту-22М3. В Украине сообщили, что его подбили

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Опубликовано: 19.04.2024 09:11 , Обновлено: 19.04.2024

В Ставропольском крае России разбился бомбардировщик Ту-22М3. Летчики катапультировались. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. В украинских СМИ написали, что самолет подбили.

“В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России”, — рассказали в Минобороны России.

В бомбардировщике находилось четыре члена экипажа, троих эвакуировали, еще одного, как сообщили в Минобороны, продолжают искать.

Двоих летчиков госпитализировали, им оказывают медпомощь, проинформировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что самолет упал в поле, разрушений и жертв при этом не было.

Фото: Telegram-канал "Владимир Владимиров"

Минобороны РФ причиной крушения назвало “техническую неисправность”, уточнив при этом, что боекомплекта на борту не было.

Крушение бомбардировщика прокомментировали также в украинских СМИ. По информации одного из них, Ту-22М3 подбили. Однако представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Фото: Telegram-канал "Владимир Владимиров"

Некоторые источники утверждают, что российский самолет упал после пуска ракет по Днепропетровской области Украины сегодня.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило о поражении российского пункта управления средствами противовоздушной обороны в Крыму. По данным ГУР, 17 апреля при ударе по аэродрому в Джанкое украинские силы уничтожили четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции и не только.

Украинская разведка заявила о поражении российского пункта управления средствами ПВО в Крыму