В России разбился бомбардировщик Ту-22М3. В Украине сообщили, что его подбили
В Ставропольском крае России разбился бомбардировщик Ту-22М3. Летчики катапультировались. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. В украинских СМИ написали, что самолет подбили.
“В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России”, — рассказали в Минобороны России.
В бомбардировщике находилось четыре члена экипажа, троих эвакуировали, еще одного, как сообщили в Минобороны, продолжают искать.
Двоих летчиков госпитализировали, им оказывают медпомощь, проинформировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что самолет упал в поле, разрушений и жертв при этом не было.
Минобороны РФ причиной крушения назвало “техническую неисправность”, уточнив при этом, что боекомплекта на борту не было.
Крушение бомбардировщика прокомментировали также в украинских СМИ. По информации одного из них, Ту-22М3 подбили. Однако представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Некоторые источники утверждают, что российский самолет упал после пуска ракет по Днепропетровской области Украины сегодня.
Ранее Telegraf.news сообщал, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило о поражении российского пункта управления средствами противовоздушной обороны в Крыму. По данным ГУР, 17 апреля при ударе по аэродрому в Джанкое украинские силы уничтожили четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции и не только.
Украинская разведка заявила о поражении российского пункта управления средствами ПВО в Крыму