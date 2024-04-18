Украинская разведка заявила о поражении российского пункта управления средствами ПВО в Крыму

Опубликовано: 18.04.2024 15:25 , Обновлено: 04.07.2024

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в четверг, 18 апреля, заявило о поражении российского пункта управления средствами противовоздушной обороны в Крыму. По заявлению ведомства, этого удалось добиться в результате удара по военному аэродрому в Джанкое в Крыму, где накануне прогремели взрывы. Российская сторона эту информацию пока никак не прокомментировала.

По данным ГУР, 17 апреля 2024 года в результате удара по аэродрому в Джанкое, где по некоторым данным, дислоцировались три российские авиационные эскадрильи, 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, были уничтожены или критически повреждены:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством “Фундамент-М”.

Число пораженных или уничтоженных военных объектов, а также количество погибших российских солдат в результате авиаудара, по данным пресс-службы ГУР, ещё уточняются.

Об успешной атаке ВСУ на военный аэродром в Джанкое в своём вечернем обращении к нации 17 апреля упомянул и президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за организацию этой операции, а руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что военный аэродром в Джанкое для украинских военных “является законной целью”.

Что говорят в России?

Российские власти сообщения о взрывах в Джанкое не комментировали. Назначенный Москвой министр транспорта Крыма Николай Лукашенко лишь предупредил утром в своём телеграм-канале о временном закрытии участка автомобильной дороги Джанкой–Феодосия рядом с Джанкоем. Восстановили движение, по словам чиновника, лишь ближе к вечеру.

Согласно сводке Минобороны России за 17 апреля, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 191 украинский беспилотник, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS американского производства и управляемую авиабомбу Hammer французского производства. Однако, где именно были сбиты снаряды, ведомство не уточнило.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в ночь на 17 апреля на территории военного аэродрома в Джанкое в Крыму прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар. Ряд российских военных экспертов заявили, что для удара ВСУ задействовали порядка 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенные со стороны Херсонской области Украины.

На российском военном аэродроме в Крыму прогремели взрывы