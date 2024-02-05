В России расчленили Яндекс

Опубликовано: 05.02.2024 17:45 , Обновлено: 05.02.2024

Нидерландский холдинг Yandex N.V. заключил сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и топ-менеджерам ИТ-компании. Это следует из официального заявления Яндекса. Сумма сделки, как сообщили, составит 475 млрд. рублей. При этом ее часть – 230 млрд. руб. – будет выплачена в юанях.

Как пояснили в официальном пресс-релизе, сделка на сумму 475 млрд. рублей позволит «Яндексу» отделиться от головной структуры в Нидерландах, которая до 31 июля сменит название и перестанет использовать торговые марки «Яндекса». Российская структура компании получит наименование «Международная компания акционерное общество Яндекс» (МКАО «Яндекс»). При этом сообщили, что в её планы входит выход на Московскую биржу.

Новые собственники

По представленной информации, сервисы, бизнес и активы группы Yandex N.V. перейдут к новым собственникам в России, за исключением зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также центра обработки данных в Финляндии. До конца 2024 года Яндекс собрался предоставить бывшей головной структуре в Нидерландах ограниченные права на использование своих технологий.

Что дальше?

Как написано в пресс-релизе, «компания продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления».

Ранее Телеграф писал, что 30 января, вечером, в России и не только пользователи и операторы начали сообщать о массовом сбое в работе мобильного интернета: не открывались многие сайты и приложения в зоне .ru. Проблемы возникли и на территории России, и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа. Писали о сбоях мобильного приложения сети «ВКонтакте», о проблемах самого сайта этой платформы. Фиксировали и сбои в работе поисковой системы «Яндекс». Как выяснилось позже, масштабный сбой в работе рунета был связан с технической проблемой глобальной инфраструктуры DNSSEC.

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