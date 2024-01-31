«Неполадки в работе пока могут остаться» – в Минцифры РФ объяснили массовый сбой рунета

Опубликовано: 31.01.2024 10:19 , Обновлено: 31.01.2024

Примерно с половины седьмого вечера 30 января пользователи и операторы начали сообщать о массовом сбое в работе мобильного интернета: не открывались многие сайты и приложения в зоне .ru. Проблемы возникли и на территории России, и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа. Писали о сбоях мобильного приложения сети «ВКонтакте», о проблемах самого сайта этой платформы. Фиксировали и сбои в работе поисковой системы «Яндекс». Как выяснилось позже, масштабный сбой в работе рунета был связан с технической проблемой глобальной инфраструктуры DNSSEC. Что сейчас?

В Минцифры в девятом часу вечера пообещали, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен «в ближайшее время».

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра интернет и МСК-IX включились в работу по устранению. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имён проблема решена. Идут восстановительные работы», – рассказал РБК глава этого центра Андрей Воробьев.

[inf]DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) – это набор расширений для протокола DNS, который обеспечивает цифровую подпись и проверку целостности данных DNS. DNSSEC предназначен для защиты от атак, связанных с DNS, таких как подмена IP-адресов или отравление кеша. Он позволяет убедиться, что клиентский компьютер получает правильные и безопасные ответы от серверов DNS.[/inf]

В 22.20 в Минцифры сообщили, что техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Однако предупредили, что «Неполадки в работе могут остаться, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен».

Ранее Телеграф писал, что в управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску рассказали об очередной схеме “быстрых денег”, жертвами которой могут стать белорусы, предпочитающие совершать покупки через интернет. В ведомстве рассказали, как буквально за пару кликов удостовериться в том, что покупаешь “чистый” смартфон или другой дорогостоящий гаджет, а не взятый в кредит и оправленный на перепродажу предприимчивыми “бизнесменами”.

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