Войска РФ «потеряли 1200 человек» после двух ударов — Генштаб ВСУ

🎥 Видео

Опубликовано: 03.01.2023 09:41 , Обновлено: 03.01.2023

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что после двух ударов — в Чулановке Херсонской области и Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь — российские военные потеряли 1200 человек убитыми и ранеными. Что говорят в Министерстве обороны РФ?

Так, в новой сводке за 3 января в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные ударили по российским позициям возле села Чулаковка Херсонской области 31 декабря. Там утверждают, что после этого потери российских войск составили 500 человек ранеными и погибшими.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/83913”]

Кроме того, в Генштабе заявили об ударе по россиянам в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области 1 января. О потерях ничего неизвестно.

А ранее в командовании ВСУ объявили, что ударили по ПТУ № 19 в городе Макеевка в подконтрольной РФ части Донецкой области. Там утверждают, что в результате удара около 400 человек погибли, еще 300 получили ранения. И добавили, что в ПТУ размещались мобилизованные россияне.

Что говорят в России?

В свою очередь в Минобороны РФ признали гибель 63 российских военнослужащих. Там подтвердили, что ВСУ «нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS».

А вот обстрел российских позиций в Чулановке Херсонской области в РФ пока не комментировали.