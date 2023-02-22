Госдума РФ единогласно проголосовала за приостановку участия в ДСНВ

Опубликовано: 22.02.2023 12:56 , Обновлено: 22.02.2023

Российская Госдума 22 февраля единогласно приняла закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Этот документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно законопроекту действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать глава государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США об СНВ (ДСНВ, о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений — ядерного оружия). При этом Владимир Путин заявил, что в случае возобновления действия ДСНВ он будет требовать, чтобы Франция и Британия к нему тоже присоединились, так как в их арсеналах тоже есть ядерное оружие.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что такое решение России «демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями».

А глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон по-прежнему открыт для обсуждения договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.