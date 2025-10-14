В России придумали, как избежать мобилизации

Опубликовано: 14.10.2025 09:38 , Обновлено: 14.10.2025

Российское Министерство обороны придумало, как избежать очередной волны мобилизации, но пополнить ряды российской армии. Для этого решили задействовать резервистов. Эту идею уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Суть законопроекта, предложенного Минобороны, сводится к изменению условий привлечения резервистов. Их предложили призывать на “специальные сборы”, которые будет объявлять президент, и привлекать к выполнению “отдельных задач в области обороны” в случае вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций (КТО) и даже отправлять на помощь Вооруженным силам за пределами страны. По действующему законодательству привлекать резервистов могут только в период мобилизации или в военное время.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что сейчас резервистов активно задействуют в приграничных регионах, а при изменении законодательства их смогут направлять, в частности, в Сумскую или Харьковскую области Украины, где сейчас ведутся активные боевые действия.

По данным российского агентства РБК, если законопроект будет принят, в российском законе «О воинской обязанности и военной службе» на ряду с учебными и проверочными сборами появится новое понятие “специальных сборов” только для резервистов. Под этим понятием в законопроекте понимаются “военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны”.

В законопроекте прописано, что их продолжительность не будет превышать двух месяцев, а резервистам за участие в сборах будут положены дополнительные денежные выплаты.

В комментарии агентству ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов уточнил, что привлекать в специальным сборам, в случае принятия законопроекта, будут лишь тех, что заключил с Минобороны контракт о пребывании в резерве на добровольной основе, а на граждан, пребывающих в запасе, поправки распространяться не будут.

Правозащитник Артем Клыга в комментарии российскому “Агентству” назвал спецсборы “альтернативным способом использовать мобилизационный резерв” без второй волны мобилизации. При этом точное число резервистов, которое могли бы привлечь к военным действиям в таком формате, остаётся неясным, поскольку эта информация считается государственной тайной.

Ранее Telegraf.news рассказал, что бывший премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады, Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире радио, что конец войны “не за горами”.

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