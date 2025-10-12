"Мне известна определенная информация" - Тимошенко объявила о скором окончании войны в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.10.2025 15:37 , Обновлено: 12.10.2025

Бывший премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады, Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире радио, что конец войны "не за горами".

“Я хочу выразить слова поддержки всем, кто пострадал сегодня от очередных вражеских ударов. Держитесь, мои дорогие. Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем”, - сказала Тимошенко в эфире “Украинского Радио”.

Политик не уточнила, что и от кого узнала, как и сроки завершения боевых действий.

Ранее Telegraf.news писал, что мирный процесс между Киевом и Москвой затормозился после нескольких встреч переговорных групп в Стамбуле, Турция. Обе страны обвинили друг друга в нежелании вести переговоры.

Посредником в переговорах попытались стать власти США во главе с Дональдом Трампом. В последнее время он заявил, что Владимир Путин его разочаровал из-за нежелания объявить перемирие и приступить к переговорам по установлению долгосрочного мира.

В Москве же обвинили Киев в нежелании идти на уступки, среди которых - признать за Россией занятые территории в украинских областях и отвод войск из Донецкой и Луганской областей.

Тем временем появилась информация, что Вашингтон активизировал свою помощь Украине в самом чувствительном плане - начал помогать Украине планировать и наносить удары по НПЗ в глубине российской территории. За последние месяцы Киев смог нанести такой удар, что в России начался дефицит топлива.

США выбрали цели и спланировали украинские атаки в глубине России — FT