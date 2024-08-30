В России предложили снимать отпечатки пальцев у иностранцев на границе. У белорусов тоже?

Опубликовано: 30.08.2024 13:55 , Обновлено: 30.08.2024

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных. Это значит, что при въезде в страну жители иностранных государств и лица без гражданства должны будут сдавать отпечатки пальцев.

В министерстве решили, что эксперимент пройдёт в два этапа. На первом биометрию обяжут сдавать иностранцев, которые пересекают границу в нескольких пунктах пропуска, среди которых:

аэропорт “Шереметьево”;

аэропорт “Домодедово”;

аэропорт “Внуково”;

аэропорт “Жуковский”;

автомобильный КПП “Маштаково” в Оренбургской области.

Второй этап распространится уже на всех въезжающих и продлится с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026-го. Для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. Для посещения страны в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы, включая анкету с фотографией. При этом порядок оформления визы останется прежним, передало РИА “Новости”.

Для кого сделали исключение?

В министерстве решили, что изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до 6 лет, а также дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульств, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, а также членов семей. Если эксперимент признают успешным, эти правила станут постоянными.

Ранее Telegraf.news писал, что в МИД рассказали о проблемах с пересечением границы для белорусских граждан. Немецкие пограничники задержали около 40 туристов с открытым “шенгеном” на пути в Испанию. Ожидалось, что Германию белорусы проедут транзитом, однако их задержали “из-за нарушений визовых правил”. Причиной стало наличие у туристов греческой, а не испанской визы: страной прибытия должна быть именно та, которая выдала “шенген”.

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