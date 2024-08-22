Не пускают даже с "шенгеном"? В МИД предупредили белорусов о "предельно принципиальном отношении" пограничников ЕС

Опубликовано: 22.08.2024 11:22 , Обновлено: 22.08.2024

В Министерстве иностранных дел рассказали о проблемах с пересечением границы для белорусских граждан. Дело в том, что немецкие пограничники задержали около 40 туристов с открытым "шенгеном" на пути в Испанию. Ожидалось, что Германию белорусы проедут транзитом, однако их задержали "из-за нарушений визовых правил". Причиной стало наличие у туристов греческой, а не испанской визы: страной прибытия должна быть именно та, которая выдала "шенген".

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отметил, что белорусская дипмиссия в Берлине тут же включилась в работу “по скорейшему освобождению временно задержанных белорусских граждан”, которые ехали транзитом через ФРГ, передало РИА “Новости”. Глаз добавил, что в четверг, 21 августа, примерно в 18:30 туристы автобусом туркомпании “убыли в Беларусь”.

“В очередной раз обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения визового законодательства стран ЕС при планировании и осуществлении туристических поездок и учёта порой предельно принципиального отношения соответствующих служб стран ЕС к этим вопросам”, — подчеркнул Анатолий Глаз.

“Куда вы собрались?”

К слову, ранее в Интернете туристы поделились лайфхаком, как попасть в Литву без длинных очередей на границе. Суть метода проста: вместо того чтобы ехать автобусом, нужно приобрести билет на поезд. Прямиком до Литвы не доедешь, зато доедешь до станции Чернышевское — это на самой границе Калининградской области с Литвой. Белорусы писали, что границу с Литвой можно перейти там даже пешком, очередей нет. Что из этого вышло, рассказала читательница Интернет-портала Onliner.

“16 августа около 06:00 я была на границе Калининградской области и Литвы. Мы вышли на станции, которая расположена всего в двух километрах от пункта пропуска. С нами вышли ещё человек двадцать. Прошли россиян и направились на литовскую сторону.

Дальше так: у кого был европейский вид на жительство, того пропустили без проблем. А у кого туристические визы, того развернули назад. Но не просто развернули, а продержали без ответа четыре часа”, — отметила Татьяна. По словам белоруски, у неё было всё: билеты на самолёт в обе стороны, подтверждение оплаты гостиницы в Европе на 7 дней, оплаченные билеты на обратную дорогу из Вильнюса в Минск.

“Разговаривали с нами грубо. Говорили: «Куда вы собрались? Такая ситуация, а вы — в Европу». Нам говорили, что в Европе не будут работать наши карты. Даже пытались проверить — списали по 1 евро. Но в итоге всё равно не пустили. И так поступили со всеми, кто ехал по туристической визе, как и мы”, — говорит собеседница. “В итоге мы купили билеты из Калининграда на автобус в Польшу. И польские пограничники нас пропустили без вопросов, ни о чём не спросили”.

Ранее Telegraf.news писал, что Европейская комиссия официально назвала дату запуска новой системы въезда и выезда на территорию Евросоюза. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что изменения коснутся «700 миллионов человек, путешествующих в Европу каждый год». Вероятно, речь идет в том числе и про белорусских туристов. В ЕК считают, что эта система «обеспечит 450 миллионам европейцев чувство большей безопасности».

В ЕС назвали дату запуска новой системы въезда и выезда. Что придется делать и белорусам?