В России предложили передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Опубликовано: 01.03.2024 17:57 , Обновлено: 04.07.2024

Российская сторона готова передать Украине тела их погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

“Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. <…> Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют”, — сказала Москалькова.

Она также добавила, что контактирует с Киевом по делу о крушении Ил-76. По словам омбудсмена, Украина интересовалась возможностью передачи тел.

“По поводу тел - я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности”, - заявила Татьяна Москалькова.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что ведется работа по передаче тел погибших украинских военнопленных.

[info_b]Военный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области. Тогда российское Минобороны сообщило, что на борту перевозили с целью обмена 65 военнопленных ВСУ. Украинская разведка подтвердила, что в тот день действительно планировали обменять пленных, но добавила, что не может сказать, кто именно находился на борту упавшего ИЛ-76.[/info_b]

В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными украинцами на борту