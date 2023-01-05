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В России повысили цифру погибших от удара ВСУ по комендатуре в Запорожской области

В России повысили цифру погибших от удара ВСУ по комендатуре в Запорожской области
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Назначенный Россией "губернатор" захваченных территорий Запорожской области Евгений Балицкий 5 января сообщил, что в результате удара ВСУ по российской "комендатуре" в Васильевке погибли 6 человек, ещё 37 получили ранения.

Ранее коллаборационист заявлял о пяти погибших и 15 раненых.

Ранее Телеграф сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили по «военной комендатуре» россиян в подконтрольной им Васильевке Запорожской области. Есть погибшие. В соцсетях появились кадры разрушений.

ВСУ нанесли новый удар по военным РФ в Запорожской области