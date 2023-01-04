ВСУ нанесли новый удар по военным РФ в Запорожской области

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Опубликовано: 04.01.2023 15:44 , Обновлено: 04.01.2023

Вооруженные силы Украины ударили по «военной комендатуре» россиян в подконтрольной им Васильевке Запорожской области. Есть погибшие. В соцсетях появились кадры разрушений.

Об ударе сообщили в российских телеграм-каналах и подтвердил назначенный Москвой представитель «администрации» Запорожской области Владимир Рогова.

Там отметили, что было, как минимум, четыре прилета. Также пишут, что удар нанесли из РСЗО Himars.

В пабликах утверждают, что погибли 2 человека. Кто именно — неизвестно.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно разрушенный верх здания:

‼️ Сообщают, что военная комендатура (РФ) попала под обстрел в #Васильевке Запорожской области, есть погибшие и раненые

Последствия обстрела.#Васильевка #Zaporizhzhya pic.twitter.com/Jg1JNPe0ql

— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) January 4, 2023

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Киев эту информацию пока не комментировал.