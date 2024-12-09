В России потребовали признать Санта-Клауса иноагентом

Опубликовано: 09.12.2024 15:53 , Обновлено: 09.12.2024

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с инициативой признать Санта-Клауса иностранным агентом. По его словам, образ волшебника в красном костюме представляет "культурную угрозу", поскольку практически заменил традиционного Деда Мороза.

Бородин подчеркнул, что американский образ Санты используют многие зарубежные компании, а стоимость бренда, по его данным, составляет 1,6 триллиона долларов. В связи с этим, по мнению общественника, существует большая вероятность, что иностранные компании могут заниматься финансированием образа Санта-Клауса в России. Это, по словам Бородина, способно привести к подрыву “традиционных российских ценностей”, передал Telegram-канала SHOT.

Генеральная прокуратура РФ на подобную инициативу пока не отреагировала. А вот депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что образ Санта-Клауса — это воплощение святого Николая, поэтому его запрет не подходит под определение традиционных ценностей, сообщила российская “Газета”.

«В конце концов, что ж плохого в Деде Морозе? Вот Дед Мороз, а Санта-Клаус — это в западной традиции. Новый год же празднуют все хорошие люди по всей планете. Они есть не только в России, но и в других местах тоже есть хорошие люди. Просто они же не могут праздновать с Дедом Морозом. Поэтому на Санта-Клаусе отыграться — это уж точно не наш метод, не по-русски», — заявил Милонов.

[info_b]Статус иноагента в РФ присваивается тем, кто, по утверждению российских властей, получает иностранную поддержку или находится под «иностранным влиянием». Он появился в 2012 году после принятия поправок к Федеральному закону «О некоммерческих организациях».[/info_b]

К слову, Виталий Бородин в своих стремлениях не один. Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал в преддверии Нового года очистить полки магазинов от игрушек и украшений с Санта-Клаусом, заменив его Дедом Морозом со Снегурочкой. По его мнению, распространение «рождественской» европейской атрибутики “наносит ущерб культурному наследию России”.

Ранее Telegraf.news писал, что главный Дед Мороз России лишился своей резиденции в Великом Устюге и задолжал Федеральной налоговой службе 52 тысячи российских рублей (сейчас примерно 482 доллара). Об этом сообщил Telegram-канал Mash 30 ноября со ссылкой на свои источники.

У главного Деда Мороза России забрали резиденцию в Великом Устюге — Mash