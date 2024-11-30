У главного Деда Мороза России забрали резиденцию в Великом Устюге — Mash

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 30.11.2024 12:28 , Обновлено: 30.11.2024

Главный Дед Мороз России лишился своей резиденции в Великом Устюге и задолжал Федеральной налоговой службе 52 тысячи российских рублей (сейчас примерно 482 доллара). Об этом сообщил телеграм-канал Mash 30 ноября со ссылкой на свои источники.

По информации Mash, налоговые органы закрыли юридическое лицо, ответственное за управление резиденцией Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области России.

Из-за долга в 52 тысячи российских рублей (примерно 1700 белорусских), ООО “Резиденция Деда Мороза” решили ликвидировать, сообщили в тг-канале. Управление деятельностью фирмы передали туристскому муниципальному центру.

Роль главного Деда Мороза России исполняет 47-летний Андрей Балин. В Mash утверждают, что у него есть “подаренная администрацией квартира”. Также в СМИпоявилась информация, что он “насобирал дорожных штрафов на 24,5 тысячи российских рублей” (около 237 долларов).

[info_b]Личность российского Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин, родившийся и проживающий в Великом Устюге, начал работать в «Доме Деда Мороза» в 22 года, сразу после окончания колледжа по специальности «зоотехник». Несколько лет назад он открыл небольшой бизнес — сувенирный магазин в своей резиденции, однако позже его пришлось закрыть.[/info_b]

ООО “Резиденция Деда Мороза” и связанные с брендом компании находились под управлением российского депутата Татьяны Муромцевой, которую задержали в 2022 году за “финансовые махинации” и “растрату бюджетных средств” на бренд “Дед Мороз”, сообщили в тг-канале. Ущерб тогда оценили в 100 миллионов российских рублей. В Mash заявили, что Муромцева сейчас “по уши в судах, так что за бизнесом не следит”.

Ранее Telegraf.news писал о необычной истории, которая произошла в российском Красноярске. Весной 2023 года 23-летняя местная жительница зарегистрировалась на маркетплейсе и заметила одну особенность: товары, которые попадали к ней в корзину, по необъяснимым причинам считались оплаченными. Решив, что не воспользоваться таким чудом — грех, девушка закупилась на 1,2 миллиона российских рублей (почти 41 тысяча белорусских).

Россиянка больше года бесплатно заказывала на Wildberries товары на 41 тысячу рублей. Как?