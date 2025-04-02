В России потерпел крушение стратегический ракетоносец

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Опубликовано: 02.04.2025 20:34 , Обновлено: 02.04.2025

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области России в ночь на 2 апреля во время выполнения планового полёта. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, причиной аварии стала техническая неисправность. Экипаж из четырёх человек катапультировался, однако один лётчик погиб. Губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев уточнил в своём телеграм-канале, что гибель пилота произошла «в результате приземления».

Утверждается, что самолёт упал в безлюдной местности недалеко от населённого пункта Буреть Боханского района. Согласно официальной информации, разрушений жилых строений на земле нет.

Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуировала выживших членов экипажа. Теперь они под наблюдением врачей. На месте крушения работают службы МЧС.

[info_b]Ту-22М3 — это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами, утверждается на сайте компании «Туполев».[/info_b]

Стоит отметить, что похожий инцидент произошёл в Иркутской области 15 августа прошлого года. Тогда также во время планового полёта потерпел крушение самолёт Ту-22М. Он упал в безлюдной местности, четверо пилотов катапультировались, но один из них позже скончался. Журналисты Telegraf.news об этом рассказывали.

В Иркутской области России разбился бомбардировщик