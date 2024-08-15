В Иркутской области России разбился бомбардировщик

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Опубликовано: 15.08.2024 20:04 , Обновлено: 15.08.2024

Министерство обороны России сообщило, что в среду, 14 августа, в Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. По данным ведомства, члены экипажа не пострадали, поскольку успели катапультироваться. В Минобороны добавили, что самолёт выполнял плановый полёт и упал в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

По данным Telegram-канала «База», местные жители около 22:00 увидели три парашюта, тогда как в самолёте могло находиться четыре члена экипажа. Судя по всему, бомбардировщик загорелся ещё в небе, а упал рядом с городом Черемхово в Иркутской области РФ. Позднее стало известно, что всех четверых пилотов нашли — у них ушибы и переломы.

[info_b]Ту-22М3 является модификацией советского и российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М, который входит в состав дальней авиации ВКС России. Считается одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времён «холодной войны», благодаря чему даже сейчас значительное количество доступной информации по нему не соответствует действительности.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Вооружённые силы Украины направили более 30 собак-роботов на бои в Донецкую область. Оказалось, их разработали в Великобритании и оснастили немецким противотепловым камуфляжем. Об этом сообщило издание BILD со ссылкой на источники.

Робособаки ВСУ оказались британской разработкой с немецким тепловым камуфляжем — BILD