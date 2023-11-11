В России «посторонние лица» пустили под откос 19 вагонов грузового поезда

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Опубликовано: 11.11.2023 10:12 , Обновлено: 11.11.2023

В Рязанской области России утром в субботу, 11 ноября, сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что причиной стало "вмешательство посторонних лиц". В результате инцидента пострадал помощник машиниста, однако полученные травмы в филиале РЖД назвали незначительными.

“По предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда”, - сообщили в пресс-службе Московской железной дорог.

Вагоны сошли с рельсов на перегоне Рыбное - Блок пост Рязанской области в 07:1. Согласно заявлению Московской железной дороги, на движение пассажирских поездов инцидент не повлияет. Для ликвидации последствий к месту аварии уже отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань, а также организовали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.

Между тем, в российских пабликах появились первые фотографии с места аварии. Так, по данным телеграм-канала 112, было повреждено железнодорожное полотно и как минимум семь вагонов перевернулись. Причем сходу вагонов, по данным паблика, предшествовал “хлопок”, а к месту инцидента направили следователей и саперов.

О взрыве перед сходом вагонов сообщил и телеграм-канал Shot. По его данным, в перевернувшихся вагонах перевозили минеральные удобрения. Однако, в пресс-службе Московской железной дороги заверили, что “угрозы экологии нет”.

Напомним, 1 мая этого года в Унечском районе Брянской области, что рядом с Беларусью, сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший нефтепродукты. По сообщениям местных властей, это произошло из-за намеренного подрыва.

В России рядом с Беларусью подорвали поезд с нефтепродуктами