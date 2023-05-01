В России рядом с Беларусью подорвали поезд с нефтепродуктами

🎥 Видео

Опубликовано: 01.05.2023 12:17 , Обновлено: 01.05.2023

В Сети появились кадры с места происшествия, в результате которого вагоны с нефтепродуктам в Унечском районе Брянской области, что рядом с Беларусью, сошли с рельсов. По сообщениям местных властей, это произошл из-за намеренного подрыва.

После срабатывания взрывного устройства, с рельсов сошел локомотив грузового состава с 60 вагонами, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы, рассказал местный губернатор Александр Богомаз.

[Telegram_widget url=“https://t.me/bazabazon/17291”]

По его словам, движение на данном участке железной дороги приостановили. “В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы”, - написал глава российского региона в телеграм-канале.

Место подрыва находится недалеко от Беларуси и Украины

По данным Mash, мощность взрывного устройства, которым подорвали железную дорогу Унеча-Рассуха, была не меньше 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

[Telegram_widget url=“https://t.me/breakingmash/43649”]

На юго-западе Брянской области ввели план “Перехват”. Разыскивают двух мужчин, предварительно причастных к диверсии. Они попали на камеры наблюдения поблизости.

Тем временем, 1 мая неизвестные также подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области, далеко от фронта. На второй опоре было обнаружено взрывное устройство.

Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем со второй опоры ЛЭП.