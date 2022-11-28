В России пообещали не отдавать Запорожскую АЭС украинцам

Опубликовано: 28.11.2022 09:55 , Обновлено: 28.11.2022

Глава украинского поставщика атомной энергии "Энергоатом" заявил, что российские войска, возможно, собрались покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Однако в России такие планы отвергли.

“Сейчас мы наблюдаем признаки того, что российские оккупанты, возможно, готовятся уйти”, - заявил в воскресенье глава “Энергоатома”. Петр Котин подчеркнул, что “еще слишком рано говорить о том, что российские военные покидают завод”, но они “готовятся”.

“Прежде всего, в российских СМИ стало появляться много публикаций о том, что Запорожскую АЭС, возможно, следует оставить в покое, возможно, ее следует передать (Международному агентству по атомной энергии) для контроля, - сказал Котин в интервью украинским СМИ в воскресенье. - Это как, знаете, они пакуют чемоданы и воруют все, что могут найти”. По словам Котина, русские “втиснули на площадку Запорожской АЭС все, что могли, — как военную технику, так и персонал, грузовики, вероятно, с оружием и взрывчаткой” - и заминировали территорию станции.

В свою очередь, МАГАТЭ не опубликовало никакой информации, подтверждающей заявление Котина. А нзначенная российскими военными администрация захваченного украинского Энергодара отвергла сообщения, что РФ готовится уйти с территории Запорожской АЭС:

«СМИ активно распространяют фейки, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности». Мало того, там заявили, что проводят перевод персонала украинской атомной электростанции под юрисдикцию “Росатома” и оформление российских паспортов для работников. В Украине заявляют, что оккупационные власти делают это насильно.

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