Киев обвинил Россию в обстреле ЗАЭС - "Кампания геноцида"

Опубликовано: 21.11.2022 15:54 , Обновлено: 21.11.2022

Юрий Сак, советник министра обороны Украины заявил, что обстрел Запорожской атомной электростанции - это российская тактика, направленная на нарушение энергоснабжения и "замораживание украинцев до смерти".

По его словам, удары по атомной станции в воскресенье равносильны “кампании геноцида с целью заморозить украинцев до смерти, лишить украинцев электричества”, заявил украинский чиновник. Юрий Сак выразил уверенность, что Россия таким образом пытается “заморозить фронт”, потому что они “ничего не добиваются на поле боя, и они отчаянно ищут способ добиться того, что они называют оперативной паузой на фронте”. Об этом украинский чиновник рассказал он сегодня утром в программе BBC Radio 4 “Сегодня”.

Юрий Сак утверждает, что никакой “паузы не будет” и что Украина продолжит свое недавнее контрнаступление.

Ранее Москва и Киев обвинили друг друга в атаках на Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и захвачена Россией с марта этого года.

Ранее Телеграф сообщил, что Наблюдательный совет ООН по ядерной безопасности (МАГАТЭ) проведет оценку состояния Запорожской атомной электростанции в понедельник после десятка обстрелов на выходных. По предварительным данным, взрывы повредили здания и оборудование ЗАЭС, хотя ни один из них не был “критичным” для ядерной безопасности, заявило Международное агентство по атомной энергии.

МАГАТЭ призвало «не играть с огнем» после обстрела Запорожской АЭС